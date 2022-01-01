Elazığ’da yeni yılın ilk uyuşturucusu yastık kılıfının içinde yakalandı

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yastık kılıfına gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi. 2 ayrı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yeni yılın ilk saatlerinde il genelinde yapılan kontroller esnasında durdurulan yolcu otobüsünde bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen ekipler, üst araması yaptı. Yapılan üst aramasından herhangi bir madde bulamayan ekipler, şüpheli İ.T.’nin boyun yastığını araması sonucu 207 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, bekçiler tarafından sabaha karşı durumundan şüphelenilerek durdurulan S.E.’nin üst araması yapıldı. Yapılan aramada şüphelinin üstünde 13 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheliler İ.T. ve S.E. bugün adliyeye sevk edildi.