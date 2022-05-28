Elazığ’da yeni Jandarma Karakolu açıldı

Elazığ’da merkeze bağlı Mollakendi Beldesinde yapımı tamamlanan Mollakendi Jandarma Karakolu açıldı.

Elazığ’da merkeze bağlı Mollakendi Belde Belediyesinde Mollakendi Jandarma Karakol Komutanlığı yeni binası hizmete açıldı. Bin 610 metrekare alan üzerinde 45 günde yapımı tamamlanan karakol, kurdele ve kurban kesilerek dualar eşliğinde hizmete girdi.

Karakolun açılışında konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, "Elazığ İl Jandarma Komutanlığımızın teklifi valilik makamının oluru ile geçici Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasını Valimiz Dr. Ömer Toraman’ın özverisi ve desteğiyle en kısa sürede tamamladık. Bu karakol halkımızın 7 gün 24 saat emrinde olacaktır. Güven ve başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne yüce milletimizin sevgi ve güvenine mahzar olmuş Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleri ulusumuzun takdirini kazanmıştır. Mollakendi Jandarma Karakol Komutanlığı ilk olarak 1955 yılında 4. Murad Camii’nin yanında bulunan kerpiç hizmet binasında açılmıştır. 1963 yılında kerpiç bina yıkılarak yerine betonarme bina yapılmış, 1992 yılına kadar burada hizmet veren karakol arsanın ve binanın yetersizliğinden dolayı Bingöl yolu üzerinde yapılan karakol binasına taşınmıştır. 2013 yılında kapatılan karakol beldemizde vatandaşlarımızın jandarmaya müracaatlarını kolaylaştırmak, hizmeti vatandaşlara götürmek ve meydana gelmesi muhtemel olaylara kısa sürede müdahale etmek maksadıyla. Mollakendi Geçici Jandarma Asayiş Karakolunun açılmasına karar verilmiştir. Mollakendi Geçici Asayiş Karakol Komutanlığı, Mollakendi beldesi Merkez Mahallesi’nde bin 610 metrekare arsa üzerinde Jandarma İstikam Komutanlığı iş gücü marifetiyle 14 Mart 2022 tarihinde yapımına başlanmış, 30 Nisan 2022 tarihinde 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır" dedi.

Öte yandan, karakol açılışında İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, belde de yaşayan küçük çocuğu makam koltuğuna oturtması renkli görüntülere sahne oldu.

Açılış programına, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve belde sakinleri katıldı.