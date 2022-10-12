Elazığ’da yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen depremde ağır hasar alarak yıkılan ve ardından TOKİ tarafından geri yapılan Mustafa Paşa Aile Sağlığı Merkezi, hizmete sunuldu.

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Mustafa Paşa Mahallesinde Aile Sağlığı Merkezi ağır hasar almış ve yıkımı gerçekleşmişti. TOKİ Başkanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak Mustafa Paşa Mahallesi’ nde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi. 360 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilen merkezin içerisinde bulunan 3 aile hekimi ile 12 bin nüfusa hizmet vereceği bildirildi.

Depremin yaralarının sarıldığı günlere ulaştıklarını belirten Vali Dr. Ömer Toraman, “Bu süre içerisinde pek çok kurum ve kişi gayret gösterdi. Bir kere daha gördük ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet. Aziz Türk milleti de çok büyük bir millet. Devletimizin ve milletimizin seferberliği sayesinde bugün toplamda Elazığ’da 100 bin nüfuslu yeni bir şehir inşa edildi. Bu hacimde bir imar faaliyetini bu kadar kısa sürede tamamlamak kolay değildi. Mustafa Paşa ve Abdullah Paşa mahallerinde yıkılan Aile Sağlığı Merkezi’ni yeniledik. Daha önce burada hizmet verirken ağır hasar alan Aile Sağlığı Merkezi yerine modern binayı teslim aldık ve vatandaşın hizmetine sunduk" dedi.

Elazığ’ın 24 Ocak 2020’de tarihinin en büyük doğal afeti ile karşı karşıya kaldığını aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Depremle birlikte o gece bizler için çok uzun ve soğuk bir geceydi. O gün yalnız olmadığımızı gördük. Türkiye’nin her bölgesinden ve ilinden bizleri aradılar. Acılarımızı paylaşan hemşerilerimiz vardı. İlk andan itibaren de ülkenin her noktasından şehrimize yardımlar akmaya başladı. Bugün geldiğimiz noktada, ilimizde 25 bin konut yapıldı. 20 binin üzerindeki konut hak sahibine teslim edildi. Yeni yapılan yerleşim yerlerinde bazı eksiklerimiz mutlaka var. Bunlardan bir tanesi Mustafa Paşa Mahallesi’ne Aile Sağlık Merkezi’mizin açılmasıdır. Bizler yerel yöneticiler olarak yapılan bu büyük yatırımların eksik kalan küçük yatırımları hayata geçirebilmek için valiliğimizin öncülüğünde tüm kurumlarımız ile tamamlanması noktasında büyük gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.

2020 yılında yaşanan deprem sonrasında Mustafa Paşa Mahallesi’nde 2 tane aile sağlığı merkezi oluğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat ise “Sağlık merkezleri ağır hasar aldı. Daha sonra TOKİ tarafından 360 metrekare üzerine 2 katlı merkez yapıldı. Bu da yaklaşık 12 bin nüfusu hizmet verecek. Diğer TOKİ alanlarında da sağlık tesisleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacaktır” şeklinde konuştu.

(CK-