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Elazığ’da yangında 3 kişi dumandan etkilendi
ELAZIĞ’DA BİR BİNADA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA KARBONMONOKSİT GAZINDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ İSE HASTANEYE KALDIRILDI.
Asayiş 05.09.2020, 19:39
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Elazığ’da bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Yangın, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Ata Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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