banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Elazığ’da yangın: 12 dönüm ekili alan kül oldu

Elazığ’da çıkan yangında 12 dönüme ekili arpa kül oldu.

Asayiş 06.06.2021, 14:06
Elazığ’da yangın: 12 dönüm ekili alan kül oldu

Elazığ’da çıkan yangında 12 dönüme ekili arpa kül oldu.

Yangın, merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arpa ekili tarlada yangın çıktı. Bölgede rüzgar nedeniyle ekili alanda çıkan yangın kuru otların olduğu alana sıçradı. Yangını gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 12 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü belirtildi.
Yorumlar (0)
banner422
25°
parçalı bulutlu