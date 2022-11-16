Elazığ’da yangın: 1 yaralı

Elazığ’ın Keban ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Keban ilçesine bağlı Taşkesen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Y.A.’ya ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında bacağından yaralanan F.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.