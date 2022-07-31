Elazığ’da virajı alamayan otomobil, refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Harput Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 FA 336 otomobil, refüje çıktı. Refüjde bir süre giden araç ağaçlara çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından otomobil, çekici yardımı ile kaldırılarak götürüldü.