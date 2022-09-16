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Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele sürüyor
Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son bir haftada yapılan çalışmalarda, 1 şüpheli tutuklanırken 15 şahıs hakkında da işlem yapıldı.
Asayiş 16.09.2022, 16:33
Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son bir haftada yapılan çalışmalarda, 1 şüpheli tutuklanırken 15 şahıs hakkında da işlem yapıldı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 15 şahıs hakkında da ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan’ işlem yapıldı.
Çalışmalar sırasında ise 15,29 gram metamfetamin, 8,99 gram kubar esrar, 1,25 toz esrar ve 25 adet sentetik ecza ele geçirildiği bildirildi.
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