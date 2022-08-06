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Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele sürüyor: 2 gözaltı

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı uygulamada üzerinden uyuşturucu madde ile silah çıkan şüpheli ve beraberindeki şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 06.08.2022, 13:58
Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele sürüyor: 2 gözaltı

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı uygulamada üzerinden uyuşturucu madde ile silah çıkan şüpheli ve beraberindeki şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü denetimler esnasında Hundai Kavşağında durdurulan bir otobüste arama gerçekleştirildi. Otobüste yapılan kontrollerde, M.B.Ö.’nün üzerinden 1 parça halinde 350 gram kubar esrar, 1 adet tabanca ve tabancaya takılı vaziyette bulunan şarjörde 5 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli, beraberindeki U.Ş. (27) ile birlikte gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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