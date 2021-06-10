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Elazığ’da uyuşturucu tarlasına operasyon, 6 bin kök kenevir ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tarlasına düzenlediği operasyonda 6 bin 150 kök hint keneviri ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş 10.06.2021, 14:25
Elazığ’da uyuşturucu tarlasına operasyon, 6 bin kök kenevir ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tarlasına düzenlediği operasyonda 6 bin 150 kök hint keneviri ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıslar takibe alındı. Takip sonucunda Sivrice ilçesinde hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 6 bin 150 kök hint keneviri ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hint kenevirleri jandarma tarafından sökülerek imha edildi.

Operasyonda şüpheli A.K. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ,Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ve Ruhsatsız Tabanca Bulundurma’ suçlarından yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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