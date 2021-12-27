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Elazığ’da uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyaları: Alex ve Nina

Elazığ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde rol alan 2 narkotik köpeği uyuşturucuyla mücadelede etkin rol alırken, zehir tacirlerinin korkulu rüyaları olmaya devam ediyor.

Asayiş 27.12.2021, 11:48
Elazığ’da uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyaları: Alex ve Nina

Elazığ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde rol alan 2 narkotik köpeği uyuşturucuyla mücadelede etkin rol alırken, zehir tacirlerinin korkulu rüyaları olmaya devam ediyor.

Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında emniyet ekipleri her geçen gün başarılı operasyonlara imza atarken, en büyük yardımcıları ise özel eğitimli köpekler oluyor. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev alan 2 narkotik köpeği idarecileriyle birlikte saat gözetmeksizin mesailerine devam ediyor. Güçlü koku alma yeteneklerinden ötürü tercih sebebi olan değişik cinslerden seçilen hassas burunlu köpekler, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezinde (KEM) eğitimlerinin ardından güvenlik birimlerinin bir parçası haline geliyor. Elazığ Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki merkezde, Alex ve Nina isimli hassas burunlu köpekler, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda güvenlik güçlerine büyük destek veriyor. Uyuşturucu ticareti yapanlar her geçen gün yeni bir yöntemle yanıltıcı kokular ve özel tuzaklar kullanmalarına rağmen koku kabiliyeti yüksek köpekler, uyuşturucu maddeyi kolaylıkla buluyor. Operasyonlarda aktif görev alan 2 köpek, güvenlik güçlerinin geliştirdiği yeni stratejilerle ve gerçekleştirilen operasyonlarla her başarılarını arttırmaya devam ediyor.

"5 yıllık görev süresi boyunca yaklaşık 4 ton madde yakaladı"

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde köpek idarecisi olarak görev yaptığını belirten köpek eğiticisi Mehmet Tunç, "Yaklaşık 2 senedir Elazığ Emniyetinde görev yapmaktayım. Narkotik görev köpeklerimiz anne sütünden kesildikten sonra eğitimlerine başlarlar. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi 3-6 ve 9-12 aylarda köpeklere test yaparlar. Testi geçen köpeklerde daha sonrasında kursa hazırlık aşamasına geçilir. Kursu başarıyla geçen köpekler illerde görevlerine başlarlar. Benim köpeğim Nina’yla birlikteliğimiz yaklaşık 6 sene oldu. Kendisi 5 senedir narkotik köpeği olarak görev yapmaktadır. Bundan daha önceki çalıştığı yer Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüydü. Daha sonra 2019 yılında Nina’yla birlikte Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne tayin olduk. Şuanda aktif olarak burada görev yapmaktayız. Şuana kadar Nina 5 yıllık görev süresi boyunca yaklaşık 4 ton madde yakaladı. Bunların en yükseği tek seferde 710 kilo uygulama esnasında bir saman yüklü kamyondan almıştık” dedi.

Polislerin ulaşamayacakları alanlar onlara emanet

Bazen polis memurları olarak ulaşamayacakları alanların olduğunu dile getiren Tunç, “Bir havaalanında bir uçak dolusu yolcuların valizlerini aramak bizler için 10-15 saat gibi uzun süreyi alır. Ama görev köpekleri bunu 10-15 dakika gibi kısa bir sürede çantaları, valizleri rahatlıkla arayabiliyorlar. Ayrıca köpeklerin burunlarının hassas olmasından dolayı bu yüklü kamyonlar olsun veya bazı tırlar olsun bunların içerisindeki yükleri indirilip bakılması gerçekten personel açısından çok zordur. Burada en büyük yardımcılarımız detektör köpekleridir. Detektör köpekler yük içerisinde yasaklı madde varsa en kısa zamanda kokuyu alıp tepkisini verip personellerimizi ona göre yönlendirip işimizi daha da kolaylaştırıyorlar. O yüzden teşkilatımıza faydaları çoktur, yani azımsanmayacak derecede faydası vardır. Narkotik görev köpekleri olduğu için eğitim konusunda biraz daha hassas davranılması gerekir. Sonuçta bu köpeklerle toplum içerisine çıkıyoruz. Yeri geliyor halkın içinde kalabalık yerlerde aramalar gerçekleştirebiliyoruz. Vatandaşın gözünde bir korku oluşmasın diye sosyalleşsin ve insanlarla diyalogları iyi olsun diye bu tarz eğitimler veriyoruz. Elazığ’da şuan 2 tane narkotik madde arama köpeğimiz var 1 tane de bomba patlayıcı arama detektör köpeğimiz mevcuttur. Bu iki köpekten biri Belçika Malinois cinsi diğeri Cocker cinsi olmak üzere 2 köpekle çalışıyoruz” diye konuştu.

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