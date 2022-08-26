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Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 gözaltı
Elazığ’da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele konusunda son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 26.08.2022, 17:03
Elazığ’da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele konusunda son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 14,00 gram metamfetamin, 1,74 gram kubar esrar, 44,02 gram toz esrar ve 8,74 gram eroin ele geçirildi.
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