Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ukrayna’daki çatışmaların diplomasi ile sona erdirilmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Ukrayna tahılının Afrika’daki kardeşlerimiz olmak üzere en fazla ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında çaba harcıyoruz&qu
Elazığ’da uyuşturucu taciri, bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı
Elazığ’da gece saatlerinde dur ihtarına uymayan bir şüpheli, bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Üzerinde uyuşturucu madde metamfetamin çıkan şüpheli, gözaltına alındı.
Asayiş 16.09.2022, 12:35
Elazığ’da gece saatlerinde dur ihtarına uymayan bir şüpheli, bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Üzerinde uyuşturucu madde metamfetamin çıkan şüpheli, gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Üniversite Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ‘Gece Kartalları’ olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, devriye esnasında ara sokakta ilerleyen bir şahıstan şüphelenerek durdurmak istedi. Bekçilerin ikazına karşı şahıs, koşarak kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs, kovalamacanın ardından bekçiler tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan ve ismi R.O. olduğu tespit edilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
24
açık
Sayfalar Tümü