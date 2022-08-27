Elazığ’da uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polis ekiplerinin şüpheli bir aracı durdurarak dedektör köpeği ‘Alex’ ile yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kent genelince devam ediyor. Bu çerçevede uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Diyarbakır polis uygulama noktasında şüphelenilen bir araç durduruldu. Dedektör köpeği ‘Alex’in arama yaptığı araçta bir parça halinde 110 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ş.D. ve A.G. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.