Elazığ’da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da uyuşturucu satarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralıksız bir şekilde sürüyor. Bu çerçevede ara sokakta E.Ş. isimli şüpheli, M.Y., E.A., T.Y. ve T.İ’ye uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında 12 parça halinde toplam 9 gram toz esrar maddesi ile 1 parça halinde 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 4 şahıs hakkında ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanana E.Ş., bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.