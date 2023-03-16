Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Elazığ’da son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 4 şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. 24 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlemler yapılırken, çalışmalar sırasında ise 69,77 gram metamfetamin, 25,26 gram kubar esrar, 3,00 gram toz esrar, 38,98 gram kokain, bin 849 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.