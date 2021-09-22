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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 22.09.2021, 12:56
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda jandarma ekipleri, Sivrice ilçesinde ikamet eden M.B. ve K.Ö. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisini aldı. Şüphelilerin evine düzenlenen operasyonda K.Ö. isimli şahsın evinde 5 kilo 150 gram gram kubar esrar maddesi, şüpheli M.B.’nin evinde 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığında ifadelerinin alınmasının ardından uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek veya bulundurmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

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