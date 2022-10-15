Elazığ’da transit yan yattı: 4 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği transit yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 AD 836 plakalı transit yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Maden Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.