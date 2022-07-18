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Elazığ’da traktör devrildi: 1 ağır yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yan yatarak ters döndü. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Asayiş 18.07.2022, 00:56
Elazığ’da traktör devrildi: 1 ağır yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yan yatarak ters döndü. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, merkez Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 23 BC 090 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak ters döndü. Kazada sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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