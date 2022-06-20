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Elazığ’da trafikte yol verme kavgasında yumruklar konuştu

Elazığ’da trafikte yol verme meselesinden dolayı çıkan sözlü tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 20.06.2022, 09:36
Elazığ’da trafikte yol verme kavgasında yumruklar konuştu

Elazığ’da trafikte yol verme meselesinden dolayı çıkan sözlü tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan iki araç şoförü yol verme meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay bir anda tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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