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Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
Asayiş 04.08.2021, 13:03
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu Sivrice ilçesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 ALE 326 plakalı otomobil ile 23 HP 016 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Elazığ’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.