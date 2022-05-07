Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da dolu yağışından dolayı kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Kuraca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ. idaresindeki 16 AAU 041 plakalı otomobil, sürücüsünün aniden başlayan dolu yağışından dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.