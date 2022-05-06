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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14’ü büyük, 45’i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 439 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Operasyonlarda aralarında turuncu kategoride aranan Hakkâri sözde bölge sorumlusu Reber (k) Semih Sayılğan isimli teröristin de bulunduğu toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2011 Yılından bu yana 200 bin 950 Suriyeli, vatandaş yapılmış olup bunların 47 bini Türkmendir.”
Ali Koç: "Fenerbahçe’nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor’un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap bile veremiyor. Para cezası ve hak mahrumiyetiyle geçiyorlar."
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Asayiş 06.05.2022, 11:40
Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Karakoçan ilçesi Kalkankaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KC 7651 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmur ve dolu yağışından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme yaptı.