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Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kasasında 4 kişi yaralandı.

Asayiş 23.10.2021, 16:21
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kasasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 KFD 57 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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