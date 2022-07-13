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Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 13.07.2022, 20:16
Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAY 970 plakalı cip ile 23 DA 758 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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