banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı

Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 06.07.2022, 01:24
Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EA 660 ile 23 AV 657 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yorumlar (0)
23°
açık