banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aşı karşıtıydı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Aşı karşıtıydı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 25.07.2021, 20:58
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
banner502

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Gökoğuzlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 14 GB 645 plakalı ile 23 AD 597 plakalı araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
banner501