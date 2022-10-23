Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil ile pikabın çarpışması sonunu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 T 0077 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 23 AAU 013 plakalı pikaba arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, kaza ile inceleme başlattı.