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Elazığ’da trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Asayiş 15.08.2021, 00:06
Elazığ’da trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 23 FA 493 plakalı Skoda marka otomobil ile Y.P. hakimiyetindeki 23 ABH 866 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak refüje çarpıp durabildi. Kazada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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