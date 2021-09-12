Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjdeki bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ merkeze 32 kilometre uzaklıkta bulunan Koçharmanı köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 61 KT 837 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan aracın sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çekici yardımıyla aracın kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.