Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu 51. kilometresi Karagedik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Akbulut idaresindeki 23 ABN 270 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tepelik alana çarptı. Kazada, sürücü Akbulut ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çıkartılan ve ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan sürücü , yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti.