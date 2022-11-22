Elazığ’da tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1 yaralı

Elazığ’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil kağıt gibi ezilerek hurdaya döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.A. idaresindeki 44 NV 362 plakalı tır, sürücüsü öğrenilemeyen 23 ABN 178 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.