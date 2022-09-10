Elazığ’da tekneyle birlikte suda kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Elazığ’da Keban Barajında tekneyle birlikte suya gömülen şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün merkeze bağlı Fatmalı köyü mevki Keban Baraj Gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çalışan baraj üzerinde bulunan alabalık kafeslerini kontrol amaçlı tekne ile suya açıldı. 2 çalışan kafeslerdeki ağı gerdirme çalışması yaparken tekne bir anda ters döndü. A.Ö. kendi çabaları ile kurtulup kafeslere tutunurken, Yaşar Zariç (56) ise tekne ile birlikte suya gömüldü. A.Ö., yarım saat boyunca bağırarak yardım çağırmaya çalıştı. Bu sırada diğer çalışanlar suda tekneyi görmeyince, başka bir tekne ile olay yerine yardıma gitti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi. Dün başlanılan çalışmalara havanın kararması ile ara verilmişti. Sabahın erken saatleriyle birlikte çalışmalar hem su üzerinde hem de su altında yeniden başladı. Ayrıca yer yer 70 metreyi bulan derinlikten dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden su altı arama cihazı ‘ROW’ talep edildiği öğrenildi.