Elazığ’da tarlada çıkan yangını köylüler söndürdü

Elazığ’da bir tarlada çıkan yangın, köy sakinlerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir tarlada yangın çıktı. Yangın, köy sakinlerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 3 dönümlük tarla zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.