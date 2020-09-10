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Elazığ’da şüpheli şahıs polisi harekete geçirdi

ELAZIĞ’DA MADDE BAĞIMLISI YABANCI UYRUKLU BİR ŞAHIS, KABLOLARDAN KURDUĞU DÜZENEĞİ VÜCUDUNA BANTLADI. EŞİNİN İHBARI ÜZERİNE ÜZERİNE OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLİRKEN, ŞAHIS BALKONDAN ATLAYARAK KAÇTI.

Asayiş 10.09.2020, 00:33
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Elazığ’da şüpheli şahıs polisi harekete geçirdi

Elazığ’da yabancı uyruklu bir şahsın, kablolardan kurduğu düzeneği gören eşi polisi arayıp ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, şahıs balkondan atlayarak kaçtı.

Olay, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu bir şahıs, evde kablolardan oluşturduğu düzeneği üzerine bantladı. Bunun üzerine eşi polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin eve gelmesi üzerine şahıs arka balkonda atlayarak kaçtı.Ardından olay yerine , bomba imha ekibi ve köpeği ile aralarında özel harekatında olduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, cadde ve sokaklara şerit çekerek geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler evde ve çevrede inceleme yaptı ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. belirtildi.

Şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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