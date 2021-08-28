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Elazığ’da şüpheli kadın ölümü: Başından silahla vurulmuş halde bulundu

Elazığ’da bir kadın, babasının evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Asayiş 28.08.2021, 10:31
Elazığ’da şüpheli kadın ölümü: Başından silahla vurulmuş halde bulundu

Elazığ’da bir kadın, babasının evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babaevinde bulunan 22 yaşındaki Bahar T. ile dini nikahlı eşi 23 yaşındaki M.O. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Uzunca bir süre tartışmalarının ardından Bahar T.’nin annesi, ikilinin bulunduğu odaya girerek tartışmalarını sonlandırmak istedi. Bahar T.’nin annesi, dini nikahlı eşi tarafından odadan çıkarılmasının hemen ardından silah sesi duyuldu. Anne tekrar odaya girince kızını kanlar içinde yerde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bahar T., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından M.O. ve Bahar T.’nin swap örneklerini aldı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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