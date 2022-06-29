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Elazığ’da suç makinesi yakalandı

Elazığ’da 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve aynı zamanda 33 farkı suçtan kaydı bulunan firari şahıs yakalandı.

Asayiş 29.06.2022, 09:05
Elazığ’da suç makinesi yakalandı

Elazığ’da 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve aynı zamanda 33 farkı suçtan kaydı bulunan firari şahıs yakalandı.

Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerinin takibi sonucunda 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan toplamda 33 farklı suçtan kaydı bulunan L.D.’nin ilçe merkezi Tepe Mahallesinde bulunan ikametinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ve Özel Harekat Unsurları ile ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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