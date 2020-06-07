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Elazığ’da suç dosyası kabarık hırsız telefon çalınca tutuklandı

ELAZIĞ’DA GİRDİĞİ EVDE TELEFON ÇALAN VE 9 AYRI SUÇ KAYDI OLAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Elazığ’da suç dosyası kabarık hırsız telefon çalınca tutuklandı

ELAZIĞ’DA GİRDİĞİ EVDE TELEFON ÇALAN VE 9 AYRI SUÇ KAYDI OLAN ŞAHIS TUTUKLANDI

07 Haziran 2020 Pazar 14:43
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Elazığ’da suç dosyası kabarık hırsız telefon çalınca tutuklandı

Elazığ’da bir eve balkondan girip 5 bin liralık telefon çalan, 9 ayrı suç kaydı olan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayı, kent merkezinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli A.M.M.A. bir evin balkonundan içeri girerek 1 adet piyasa değeri 5 bin TL olan telefon çaldı. Hırsızlığın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında hırsızlığı yapan şüpheli tespit edilip operasyonla yakalandı, çaldığı telefon da ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli A. adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan zanlının daha önceden 4’ü hırsızlık toplamda 9 suç kaydının olduğu öğrenildi.

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