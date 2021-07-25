Elazığ’da sopalı kavga: 4 gözaltı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alınırken, bir dükkanın camları kırıldı.

Olay, merkeze bağlı Şehit İlhanlar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan olmazken bir iş yerinin camları kırıldı. Olay yerine yakın olan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve bekçiler müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile taraflar ayrılırken karşılıklı şikayet ve mala zarar vermekten 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerini alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.