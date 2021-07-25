banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan’ın güvenliği yok dediler, sözleşmeyi iptal ettiler!
Erdoğan’ın güvenliği yok dediler, sözleşmeyi iptal ettiler!
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı mesajı
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı mesajı
Azerbaycan'da Genelkurmay Başkanı değişti
Azerbaycan'da Genelkurmay Başkanı değişti
Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Elazığ’da sopalı kavga: 4 gözaltı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alınırken, bir dükkanın camları kırıldı.

Asayiş 25.07.2021, 01:13
Elazığ’da sopalı kavga: 4 gözaltı
banner502

Elazığ’da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alınırken, bir dükkanın camları kırıldı.

Olay, merkeze bağlı Şehit İlhanlar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan olmazken bir iş yerinin camları kırıldı. Olay yerine yakın olan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve bekçiler müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile taraflar ayrılırken karşılıklı şikayet ve mala zarar vermekten 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerini alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu
banner501