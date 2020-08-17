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Elazığ’da silahlı saldırı: 5 yaralı
ELAZIĞ’DA OYUN SALONUNDAN ŞİKAYETÇİ OLAN BİNA SAKİNLERİNİ KORKUTMAK İÇİN POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI, 5 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 17.08.2020, 02:15
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Elazığ’da meydana gelen silahlı saldırıda, 5 kişi yaralandı.
Olay, merkez Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri binanın altında bulunan oyun salonu ve oluşturduğu gürültüden rahatsız olduklarını iş yeri sahibine bildirdi. Bunun üzerine gece saatlerinde kişi veya kişilerce 5 katlı apartmana pompalı tüfek ile rast gele ateş açıldı. Olayda, saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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