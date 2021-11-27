Elazığ’da silahlı kavgaya karışan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Elazığ’da silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün merkez Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen M.A. isimli şüpheli H.Ö. isimli husumetlisini görünce yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladı. Karşı tarafın da karşılık verdiği olayda 2 kişi yaralanırken, seken mermilerden birinin isabet ettiği kedi telef oldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.A. ve yardımda bulunan S.Ö.’yü olayda kullanılan silahla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheli M.A. ve yardımda bulunan S.Ö. adliyeye sevk edildi.