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Elazığ’da silahlı kavga: 3 ölü
Elazığ’da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 04.11.2022, 17:11
Elazığ’da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti.
Olay, merkez Sürsürü Mahallesi İmamefendi Bulvarında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iş yeri içerisinde silahlı kavga çıktı. Kavgada, 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öte yandan, ölenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
1 kişinin gözaltına alındığı olayda soruşturma sürüyor.