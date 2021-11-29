Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.