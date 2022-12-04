Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönen olayda A.D. (31) yaralandı. Diğer şahıs ise araçla olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan A.D., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.