Elazığ’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalanırken çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, bir iş yerinde ruhsatsız silah ve tüfeklerin olduğu ihbarını aldı. Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli E.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Düzenlenen operasyonda 1 adet tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 3 adet tüfek 101 adet çeşitli ebatlarda tabanca şarjörü, 175 adet silah parçalarında gergi yayı, 69 adet tetik mekanizması, korkuluğu ve gergi mili, 49 adet çeşitli tabanca parçaları, 5 adet uzun namlulu tüfeklerde kullanılan parça, 75 adet fişek kapsülü, 11 adet tabanca fişeği, 31 adet boş av tüfeği kartuşu, 107 adet dolu av tüfeği kartuşu ile birlikte 2 kilogram sodyum nitrat, 3 kilogram sodyum nitrit, 1 adet 25 kilogram plastik torba içerisinde de tehlikeli madde olacağı değerlendirilen madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, bugün 6136 SKM ve tehlikeli madde bulundurma suçlarından adliyeye sevk edildi.