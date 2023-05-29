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Elazığ’da şiddetli yağış: Cadde ve alt geçitleri su bastı
ELAZIĞ'DA ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYAN ŞİDDETLİ SAĞANAK KENT GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. BİRÇOK ALT GEÇİDİNİ SU BASARKEN, RÖGAR KAPAKLARI TAŞTI
Asayiş 29.05.2023, 16:09
Elazığ’da öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok alt geçidi su basarken, rögarlar da taştı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün önceden uyardığı kuvvetli sağanak Elazığ’da etkili olmaya başladı. Kentte kısa süreli yoğun bir şekilde yağan yağmurun etkisiyle, başta ana caddeler olmak üzere sokaklar suyla doldu. Su dolan caddelerde araçlar güçlükle ilerlerken, bazı sürücüler ise beklemeyi tercih etti. Yoğun yağmurla birlikte bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Alt geçitler suyla dolarken, rögarlar da taştı.