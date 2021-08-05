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Elazığ’da şiddetli rüzgar 3 evin çatısını uçurdu

Elazığ’da merkeze bağlı Göl köyünde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 evin çatısı uçtu.

Asayiş 05.08.2021, 21:27
Elazığ’da şiddetli rüzgar 3 evin çatısını uçurdu

Elazığ’da merkeze bağlı Göl köyünde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 evin çatısı uçtu.

Olay, merkeze bağlı Göl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy genelinde etkili olan rüzgar yerleşim yerinde 3 evin çatısını uçurdu. Çatıları uçan evlerde maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri, çatısı uçan vatandaşların evlerinin onarılması için çalışma başlattı.
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