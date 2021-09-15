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Elazığ’da ruhsatsız silah operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerince şüpheli bir kişinin üzerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatız tabanca ele geçirildi.

Asayiş 15.09.2021, 15:22
Elazığ’da ruhsatsız silah operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerince şüpheli bir kişinin üzerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah satıldığı ihbarı aldı. Olayla ilgili operasyon başlatan ekipler, S.B. isimli şüpheliyi tespit etti. Şüphelinin kullandığı araç İçme yol kontrol noktasında durdurularak içerisinde arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 9 adet mermi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve mermilere el koyarken, şüpheli S.B. hakkında yasal işlem başlattı.

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