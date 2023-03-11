Elazığ’da refüje çıkarak ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce demir bariyerlere ardından da refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün merkeze bağlı Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emre Dolanbay idaresindeki 44 ADY 138 plakalı otomobil, Hamdi Başaran Caddesi’nde belediye ekiplerinin çalışmalarını görmeyerek önce demir bariyerlere ardından refüjde bulunan ağaca çarparak durdu. Kazada sürücü ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şoför hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.