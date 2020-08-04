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Elazığ’da rastgele ateş eden şahıs gözaltına alındı
ELAZIĞ’DA CADDE ORTASINDA SİLAHLA ETRAFA RASTGELE ATEŞ EDEN BİR ŞAHIS POLİS TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLEREK GÖZALTINA ALINDI
Asayiş 04.08.2020, 15:59
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Elazığ’da cadde ortasında silahla etrafa rastgele ateş eden bir şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olay, kentin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (57) silahla rastgele etrafa ateş etti. Şans eseri kimse yaralanmazken, durumu gören vatandaşlar polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
M.B., ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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